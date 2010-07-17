Сума збитків від стихії на Прикарпатті становить понад 987 млн. грн.

На Прикарпатті орієнтовна сума збитків від цьогорічної стихії (7-8 липня), без урахування наслідків зсувів, становить 987 млн. 451 тис. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Івано-Франківської облдержадміністрації, таку цифру озвучив на сесії обласної ради голова Івано-Франківської облдержадміністрації Михайло ВИШИВАНЮК.

«Орієнтовна сума збитків від стихії, без урахування наслідків зсувів, складає 987 млн. 451 тис. грн.», - наголосив він.

За словами М.ВИШИВАНЮКА, «стихія завдала Прикарпаттю значного лиха». В області було пошкоджено 15976 гектарів сільськогосподарських угідь, 4196 житлових будинків, 71 км берегоукріплень, 40 км дамб, 355 км доріг, 267 автомобільних мостів.

Ліквідовуючи наслідки негоди, в області оперативно спрацювали усі служби. Особливу подяку за злагоджену і чітку роботу М.ВИШИВАНЮК висловив працівникам головного управління Міністерства надзвичайних ситуацій України в області.

Нині в області триває обстеження всіх постраждалих об’єктів та документуються заподіяні збитки. «Це робиться для того, аби не допустити нецільового використання коштів, - акцентував увагу керівник області. – У 2008 році дуже поспішали, наскладали актів. В результаті на сьогоднішній день порушено 67 кримінальних справ за розкрадання коштів. Сьогодні на сесії даю офіційне доручення, при складанні документів на фінансування відновлювальних робіт обов’язково повинні бути підписи працівників контрольно-ревізійних управлінь та відділень управлінь внутрішніх справ, які займаються боротьбою з економічною злочинністю. Це забезпечить недопущення у майбутньому тих негативних явищ, які маємо на сьогоднішній день в області, і таким чином ліквідує спокусу заробити на повені».

Довідка УНІАН. Відповідно до розпорядження Кабінету міністрів Прикарпаття, на першочергові заходи з ліквідації наслідків стихії отримало 18 млн. 450 тис. грн. Ще 10 млн. грн. уряд виділив для здійснення робіт щодо подолання шкоди, завданої червневою повінню. З обласного резервного фонду в райони та міста скеровано 1 млн. 499 тис. грн.