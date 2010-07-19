Україна збільшила виробництво с/г продукції на 3,4%

В Україні виробництво продукції сільського господарства у січні-червні 2010 року збільшилося на 3,4% порівняно з аналогічним періодом 2009 року, зокрема в сільськогосподарських підприємствах – на 7,7%, в господарствах населення – на 0,3%.

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, загальний обсяг реалізованої аграрними підприємствами продукції у січні-червні п.р. зменшився на 11%, зокрема, продукції рослинництва – на 29%, а продукції тваринництва – зріс на 11%.