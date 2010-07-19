Україна збільшила виробництво с/г продукції на 3,4%
11:53, 19 липня 2010Агро
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У першому півріччі
В Україні виробництво продукції сільського господарства у січні-червні 2010 року збільшилося на 3,4% порівняно з аналогічним періодом 2009 року, зокрема в сільськогосподарських підприємствах – на 7,7%, в господарствах населення – на 0,3%.
Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.
Згідно з повідомленням, загальний обсяг реалізованої аграрними підприємствами продукції у січні-червні п.р. зменшився на 11%, зокрема, продукції рослинництва – на 29%, а продукції тваринництва – зріс на 11%.
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