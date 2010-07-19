Спека спаде лише в третій декаді серпня

У найближчі два тижні в Україні температура повітря суттєво не зміниться.

Як передає кореспондент УНІАН, про це начальник Українського гідрометцентру Микола КУЛЬБІДА повідомив сьогодні на прес-конференції у Києві.

Він зазначив, що коливання температури буде в межах 2-3 градусів, але на загальний стан погоди, її характеристики це суттєво не вплине.

За словами М.КУЛЬБІДИ, дещо відрізнятиметься погода на Заході України. «Є ймовірність зливових дощів короткочасного характеру, випадання граду і шквалистого посилення вітру», - уточнив він. М.КУЛЬБІДА додав, що в окремі дні дощі також пройдуть у південних і центральних областях. Водночас він зазначив, що найменша кількість опадів очікується на Півночі, Північному Сході та на Сході України.

Говорячи про погоду у серпні, М.КУЛЬБІДА зауважив, що цього місяця також прогнозується досить спекотна погода, температура повітря може змінитися лише в третій декаді серпня.

Він повідомив, що у третій декаді серпня, виходячи з досвіду попередніх років, можуть бути досить «різкі зміни погодних умов, пов’язаних зі зміною повітряних мас».

Відповідаючи на запитання про вплив високої температури повітря на врожай збіжжя, М.КУЛЬБІДА зазначив, що суттєвого впливу не буде. За його словами, згідно з прогнозами гідрометцентру, валовий збір зернових має бути в межах 42 млн. тонн. М.КУЛЬБІДА зауважив, що це менше, ніж минулого року, але не через спеку, а у зв’язку з тим, що загинули посіви озимини, оскільки в частині областей довелося пересіювати. Він підкреслив, що спека на врожай озимини суттєво не вплине, бо озимі «або завершили, або завершують вегетацію». За словами начальника гідрометцентру, спекотна погода може мати незначний вплив на врожай кукурудзи.

М.КУЛЬБІДА зазначив, що в липні спостерігалися рекорди температурного режиму. Зокрема, у Києві в неділю, 18 липня, температура повітря сягнула рекордної відмітки у 35,3 градуси. За його словами, це є рекордом з 1881 року. М.КУЛЬБІДА зауважив, що на один градус нижче температура повітря у Києві була зафіксована у 2007 році.

При цьому він також додав, що за останні 20 років у липні-серпні по Україні підвищення температури відбулося на 0,8-1,5 градуси, залежно від регіону. Говорячи про причини підвищення середньої температури в Україні, начальник гідрометцентру зауважив, що «це не є абсолютний прояв парникового ефекту». Водночас він додав, що доцільно вести мову про комплексну дію як природних чинників, так і впливу людської діяльності, яка посилює парниковий ефект. За його словами, нинішня температура повітря в Україні - не найвища в Європі. Найвища температура спостерігається у Нижньому Поволжі – понад 40-42 градуси. За словами М.КУЛЬБІДИ, саме з цього регіону в Україну надходить сухе і спекотне повітря.