В Україні виробництво соняшникової олії зросло на 11,6%

В Україні за підсумками січня-червня 2010 року вироблено 1 млн. 559 тис. тонн соняшникової нерафінованої олії, що на 11,6% більше, ніж за аналогічний період 2009 року.

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, у червні ц.р. у країні було вироблено 260 тис. тонн масла, що на 18,5% більше, ніж у червні 2009 року, і на 0,9% менше, ніж у травні 2010 року.

Як повідомляв УНІАН, у 2009 році в Україні було вироблено 2,7 млн. тонн соняшникової нерафінованої олії, що на 49,5% більше, ніж у 2008 році.

Місткість українського ринку соняшникової олії фахівці оцінюють в 500-600 тис. тонн на рік.