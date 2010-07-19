Виробництво хлібобулочних виробів скоротилося на 3,5%

В Україні в січні-червні 2010 року обсяги виробництва хлібобулочних виробів становили 829 тис. тонн, що на 3,5% менше, ніж за аналогічний період 2009 року.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, у червні ц.р. у країні було вироблено 144 тис. тонн хлібобулочних виробів, що на 1,3% менше, ніж у травні 2010 року, й на 1,6% менше, ніж у червні 2009 року.

Як повідомляв УНІАН, у 2009 році виробництво хлібобулочних виробів в Україні становило 1,754 млн. тонн, що на 7,9% менше, ніж у 2008 році.