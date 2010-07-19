Ріст цін на зерно може стимулювати інфляцію у Росії

Зростання цін на зерно може стимулювати ріст інфляції на 1,5-2% до поточного рівня. Таку думку на прес-конференції висловив президент Російського зернового союзу Аркадій Злочевський. За його словами, "поточне зростання цін позначається, перш за все, на собівартості тваринницької продукції", повідомляють Вести.ру.

А.Злочевський також відзначив, що витрати на продукцію тваринництва в споживчій корзині більші, ніж на хліб. Разом з тим він заявив, що "фундаментальних причин для зростання цін на зерно у даний час немає", у здорожчанні зерна велику роль відіграють психологічні чинники.

За даними Зернового союзу, за минулий тиждень ціни на зерно зросли в середньому на 200 рублів за тонну, "а до цього росли на 100 рублів", відзначив А.Злочевський, підкресливши, що "зростання цін йде в основному на чутках".

Разом з тим він заявив, що "Південний Урал дав підвищення цін на 500 рублів за тонну за пшеницю четвертого класу". Він нагадав, що в даний час ціна цієї пшениці в Центральному окрузі складає 3950 рублів за тонну, на Північному Кавказі - 4150 рублів, в Поволжжі - 3735 рублів.

А.Злочевський підкреслив, що навіть при зниженні валового збору зерна цього року ресурси зерна дозволяють задовольнити всі потреби. За прогнозом Зернового союзу, урожай цього року складе 81,5-85 мільйонів тонн. За наявних запасів в 24 мільйони тонн і максимальної потреби 77 мільйонів тонн цього достатньо не тільки для задоволення внутрішніх потреб, але і для збереження експортного потенціалу, а також для того, щоби "покрити дефіцити, які можуть утворитися через засуху", відзначив А.Злочевський.