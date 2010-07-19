В Україні виробництво ковбас скоротилося на 2,5%

В Україні виробництво ковбасних виробів за підсумками січня-червня 2010 року становило. тонн, що на 2,5% менше, ніж за аналогічний період 2009 року.

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, у червні п.р. у країні бути виготовлено 23,7 тис. тонн ковбас, що на 7% більше, ніж у травні 2010 року, і на 3,5% більше, ніж у червні 2009 року.

Довідка УНІАН. Виробництво ковбасних виробів в Україні у 2009 році зросло на 19,3% – до 260 тис. тонн, в 2008 році – на 0,7% - до 322 тис. тонн.