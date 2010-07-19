В Україні виробництво соків і нектарів скоротилося на 5,9%
13:21, 19 липня 2010Агро
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В Україні виробництво фруктових, овочевих соків і нектарів за підсумками січня-червня 2010 року становило 342 тис. тонн, що на 5,9% менше, ніж за аналогічний період 2009 року.
Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.
Згідно з повідомленням, у червні п.р. у країні було виготовлено 63,5 тис. тонн соків і нектарів, що на 4% більше, ніж у травні 2010 року, і на 6% менше, ніж у червні 2009 року.
Як повідомляв УНІАН, в 2009 році виробництво фруктових, овочевих соків і нектарів в Україні становило 702 тис. тонн, що на 28% менше, ніж у 2008 році.
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