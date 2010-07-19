Житомирщина готова прийняти на зберігання 600 тис. т зерна

Склади і зерносховища Житомирської області готові прийняти на зберігання до 600 тис. тонн зерна нового урожаю, чого цілком достатньо для забезпечення потреб регіону.

Про це УНІАН повідомив заступник голови Житомирської облдержадміністрації Микола ДЕЙСАН.

За його словами, названа цифра на 100 тис. тонн перевищує аналогічну торішню.

Н.Дейсан відзначив, що на території області в даний момент працюють 45 сертифікованих хлібоприймальних підприємств і зерносховищ сільськогосподарських підприємств, тоді як минулого літа їх було тільки 19.

Зараз на сертифікованих складах хлібоприймальних і сільськогосподарських підприємств зберігається 93 тис. тонн зерна урожаю 2009 року, тоді як на аналогічну дату минулого року там зберігалося 117,2 тис. тонн зерна.

При цьому заступник губернатора відзначив, що для прийому зерна нового урожаю область має до 500 тис. тонн вільних місткостей.

Н.Дейсан уточнив, що на початок липня в області задекларовано 118 тис. тонн зерна, зокрема, майже 67 тис. тонн зерна Аграрного фонду.

Він також повідомив про проблеми зерносховищ, 19 з яких поки зайняті зерном Аграрного фонду і зберігають майже 67 тис. тонн зерна минулих років різних культур і класів.

«Ще однією важливою проблемою хлібоприймальних підприємств області є заборгованість Аграрного фонду в 3,25 млн. грн. за зберігання зерна, що стримує проведення своєчасного і якісного ремонту складів», – відзначив Н.Дейсан.

Як повідомляв УНІАН, цього року аграрії Житомирської області планують зібрати близько 1 млн. тонн зерна.