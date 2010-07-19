Херсонщина на третину скоротила вилов риби

У Херсонській області вилов риби та інших водних ресурсів у першому півріччі 2010 року скоротився на 30,3%, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, – до 842,9 т.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в Херсонській області.

Згідно з повідомленням, при цьому вилов риби у внутрішніх водоймах області за вказаний період скоротився на 42,3% до торішніх показників – до 309,7 т.