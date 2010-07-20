На Прикарпатті збитки від повені сягнули 990 млн. грн.

На Прикарпатті збитки від повені становлять 992 млн. 296 тис. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший заступник голови Івано-франківської облдержадміністрації Василь ПЛАВЮК сьогодні на засіданні Ради соціально-економічного розвитку регіону, боротьби з корупцією та злочинністю.

За його словами, нині найбільшою проблемою є «земляні зсуви у майже всіх районах області».

В.ПАВЛЮК повідомив, що на сьогодні у Верховинському районі сталися зсуви грунту, які відрізали від світу 5 населених пунктів. За його словами, внаслідок зсувів обірвалися дроти високовольтної лінії електропередач на пасовищем, на якому паслися корови, й від ураження струмом десять з них загинуло. Він також зауважив, що нині в області зафіксовано 38 зсувних процесів, але людей у тих місцевостях не потрібно відселяти.

Голова Івано-Франківської облдержадміністрації Михайло ВИШИВАНЮК підтримав пропозицію брати в організацій, які задіяні до ліквідації наслідків стихії, «договори-гарантії на виконані роботи», щоб вони несли відповідальність.

Як повідомляв УНІАН, на Прикарпатті внаслідок повені зруйновано і пошкоджено 272 мости на автомобільних дорогах та 251 пішохідний міст, 936,4 км автомобільних доріг. Розмито 355 км берегів річок, 40,3 км дамб і 77,7 км берегоукріплень. Підтоплено 4196 житлових будинків, 19581 присадибну ділянку та посіви на загальній площі 15978 га. Пошкоджені водозабірні споруди у Калуші, Івано-Франківську, Долині, Надвірній, Коломиї та селищі Верховина.