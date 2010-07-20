У Тернопільській обл. запаси зерна скоротилися на 8,3%

У Тернопільській області запаси зерна на підприємствах, які здійснюють зберігання і переробку зернових культур, і в сільськогосподарських підприємствах станом на 1 липня 2010 року у порівнянні з 1 липня 2009 року зменшилися на 8,3% і склали 182,6 тис. тонн.

Як повідомили кореспондентові УНІАН в обласному управлінні статистики, із загального запасу зерна запаси пшениці збільшилися на 21% - до 129,8 тис. т.

Безпосередньо в аграрних підприємствах області було в наявності 61,7 тис. т зерна (на 44,6% менше проти 1 липня 2009 року).

У середньому одне сільськогосподарське підприємство на 1 липня 2010 року мало в залишках 160 т зерна (на 1 липня 2009 року – 276 т).

Зернозберігаючі і зернопереробні підприємства на 1 липня 2010 року мали в наявності 1 тис. т соняшнику, 0,5 тис. т рапсу і 0,6 тис. т сої.

Середня закупівельна ціна зернових культур, яку пропонували зберігаючі і переробні підприємства, в січні-червні 2010 року складала 1,001 тис. грн. за 1 т. У цілому зерно купували у товаровиробників за ціною на 32,3% вище, ніж в січні-червні 2009 року. У порівнянні з січнем-червнем 2009 року подорожчали всі види зернових культур, окрім вівса.