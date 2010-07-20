У Криму запаси зерна зменшилися на 55%

У Криму станом на 1 липня ц.р. у сільськогосподарських підприємствах (окрім малих), а також на підприємствах, які займаються зберіганням і переробкою зернових культур, було в наявності 223,2 тис. тонн зерна, що на 55,2% менше проти 1 липня 2009 р.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в АРК.

Згідно з повідомленням, зокрема, кількість пшениці зменшилася на 57,2% і склала 70,6 тис. тонн, ячменю - на 51,8% - до 133,6 тис. тонн, кукурудза - на 76,8% до 9,8 тис. тонн.

Із загальної кількості зерна безпосередньо в аграрних підприємствах було в наявності 128,7 тис. тонн (на 37,9% менше проти 1 липня 2009 р.), зокрема 31,5 тис. тонн пшениці, 79,5 тис. тонн ячменю, 9,7 тис. тонн кукурудзи.

Зерносховища і зернопереробні підприємства мали в наявності 94,5 тис. тонн зерна, зокрема, зерносховища – 86,4 тис. тонн.

Крім того, на початок липня запаси насіння соняшнику склали 0,2 тис. тонн, що на 93,7% менше, ніж на 1 липня 2009 р.

Як повідомляв УНІАН, в Криму станом на 1 червня 2010 р. запаси зерна склали 150,8 тис. тонн, що на 46,3% менше проти 1 червня 2009 р.