В АРК реалізація зернових скоротилася на 41%

Сільськогосподарські підприємства Криму (окрім малих) у січні-червні цього року реалізували за всіма напрямами 106,6 тис. тонн зернових культур, що на 40,7% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в АРК.

Згідно з повідомленням, зокрема, пшениці реалізовано 37,5 тис. тонн (на 62,8% менше), ячменю – 51,8 тис. тонн (-11,1%), кукурудзи – 255 тонн (-80,9%).

Середня ціна реалізації зернових культур сільгосппідприємствами у січні-червні ц.р. склала 1033,3 грн. за тонну, що на 0,3% більше, ніж у І півріччі 2009 року.

Середня закупівельна ціна зернових культур, яку пропонували при закупівлях підприємства, які займаються зберіганням і переробкою зерна, склала 1097,4 грн. за тонну, зокрема, пшениці – 1072,2 грн./т проти 1057,5 грн./т і 898,6 грн./т, відповідно, минулого року.

Як повідомляв УНІАН, у січні-травні 2010 року сільгосппідприємства Криму реалізували за всіма напрямами 78 тис. тонн зернових культур, що на 45,3% менше, ніж за аналогічний період минулого року.