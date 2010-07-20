В Україну за квотою ввезено 112,7 тис. т тростинного цукру-сирцю

До України з початку року за квотою ввезено 112,747 тис. тонн цукру-сирцю цукрової тростини.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства економіки України.

Згідно з повідомленням, станом на 1 липня п.р. Мінекономіки видало ліцензій на імпорт в цілому 232,47 тис. тонн цукру-сирцю. Невикористаними залишилися 8 чинних ліцензій на майже 118,184 тис. тонн.

Повідомляється також, що цукрові заводи активно приймають цукрову сировину на переробку.

За даними Міністерства аграрної політики, на 1 липня п.р. перероблено 114,332 тис. тонн цукрової сировини і випущено 110, 026 тис. тонн білого цукру.

Як повідомляв УНІАН, у зв`язку зі вступом України до Світової організації торгівлі встановлено тарифну квоту на ввезення цукру-сирцю тростини за ставкою ввізного мита 2%. Обсяг тарифної квоти у 2010 році становить 267,8 тис. тонн.