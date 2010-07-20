МінАП зменшив прогноз експорту зерна до 16 млн. тонн

Міністерство аграрної політики України прогнозує експорт зерна поточного маркетингового року обсягом близько 16 млн. тонн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні журналістам міністр аграрної політики Микола ПРИСЯЖНЮК.

«Ми плануємо експорт зерна близько 16 млн. тонн», – сказав міністр.

Зокрема, він відзначив, що експорт пшениці очікується обсягом 6,7 млн. тонн, зокрема 3 млн. тонн продовольчої, кукурудзи – 5 млн. тонн, ячменю – 3,7 млн. тонн, інших культур – 0,5 млн. тонн.

Як повідомляв УНІАН, за прогнозом віце-прем`єр-міністра України Віктора СЛАУТИ, Україна у 2010-2011 маркетинговому році може експортувати 18 млн. тонн зерна. При цьому він відзначив, що зміниться структура експорту – зросте експорт кукурудзи і скоротиться експорт пшениці.

Раніше, 24 червня, міністр аграрної політики Микола ПРИСЯЖНЮК повідомив, що Міністерство аграрної політики знизило прогноз експорту зерна в 2010-2011 МР до 21 млн. тонн. За його словами, прогноз знижено у зв`язку з великими залишками зерна в Україні, а також у Російській Федерації. Він також повідомив, що в Україні на початок нового маркетингового року перехідні залишки зерна становлять близько 6 млн. тонн, а в Росії – близько 13 млн. тонн.

Довідка УНІАН. Україна у 2009-2010 МР експортувала 21 млн. тонн зерна, в 2008-2009 МР – 24,5 млн. тонн.