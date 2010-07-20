Міністерство аграрної політики України розраховує, що Аграрний фонд закупить 300 тис. тонн цукру з буряка нового урожаю.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістів повідомив міністр аграрної політики Микола ПРИСЯЖНЮК.

«Планується, що Аграрний фонд вийде на ринок і закупить близько 300 тис. тонн цукру, щоб не було зниження ціни», - сказав міністр.

Він відзначив, що поточного року Україна збільшила площі посіву цукрового буряка до 503 тис. га, і це дозволить виготовити з буряка 2-2,2 млн. тонн цукру.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство аграрної політики прогнозує перевиробництво цукру в Україні у 2010-2011 маркетинговому році на 400-500 тис. тонн.

За даними міністерства, поточного року посівні площі під цукровим буряком становили 488 тис. га, що в 1,5 рази більше за показник минулого року.