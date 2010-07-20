Аграрний фонд і «Хліб України» закуплять 4,5 млн. тонн зерна?

У Міністерстві аграрної політики України чекають, що Аграрний фонд і ДАК «Хліб України» зможуть придбати до 4,5 млн. тонн зерна.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на селекторній нараді міністр аграрної політики Микола ПРИСЯЖНЮК.

«Ми передбачаємо, що Аграрний фонд і ДАК «Хліб України» зможуть купити на внутрішньому ринку 4-4,5 млн. тонн зерна», – сказав міністр.

При цьому він зазначив, що для закупівлі зерна МінАП має намір залучити кошти від розміщення ОВДП на суму 5 млрд. грн. Випуск облігацій планується провести на початку серпня.