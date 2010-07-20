Присяжнюк: Білорусь зловживає можливостями
13:37, 20 липня 2010Агро
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Щодо експорту цукру
Міністр аграрної політики України Микола ПРИСЯЖНЮК вважає, що Білорусь зловживає своїми можливостями щодо експорту цукру.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам.
За даними міністра, з початку маркетингового року (з вересня 2009 року – УНІАН) Україна імпортувала з Білорусі понад 150 тис. тонн цукру, половина якого була виготовлена з цукрової тростини.
Як повідомляв УНІАН, Міністерство аграрної політики України має намір ініціювати вилучення цукру з режиму вільної торгівлі з Білоруссю. Відповідне рішення було ухвалене на нараді щодо ситуації на ринку цукру.
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