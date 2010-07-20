Технічні культури у хорошому стані

Віце-прем`єр-міністр України Віктор СЛАУТА відзначив, що стан посівів технічних сільськогосподарських культур хороший, незважаючи на складні погодні умови.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам.

«Цей блок технічних культур у чудовому стані й потенціал урожаю дуже хороший», – сказав В.СЛАУТА

Він зазначив, що на сьогоднішній день стан цукрового буряка на 30% кращий, ніж минулого року, а стан кукурудзи й соняшнику – ідеальний.