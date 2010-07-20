Nemiroff намагається продати свої акції для виходу на нові ринки

Експерти не виключають, що компанія Nemiroff намагається продати свої акції з метою виходу на нові ринки збуту своєї продукції.

Про це свідчать передані УНІАН результати експертного опитування, проведеного Інститутом Горшеніна.

В інституті відзначають, що в лютому 2010 року власники одного з найбільших світових виробників горілки, української компанії Nemiroff, заявили про намір продати свої акції (приблизно 70%). За даними інституту, сьогодні ведуться активні переговори про придбання компанії Nemiroff, в яких беруть участь представники російського бізнесу, західноєвропейські й американські компанії. Очікується, відзначають в Інституті Горшеніна, що найближчим майбутнім власники компанії Nemiroff оголосять про продаж своїх акцій одній з компаній-інтересантів. У зв`язку з цим, Інститут Горшеніна провів експертне опитування про те, що спонукало власників компанії ухвалити рішення продати свої частки, об`єднання з якими компаніями принесе українському виробникові горілки найбільший прибуток, а також, що чекає українських виробників алкоголю в майбутньому.

Так, віце-президент інвестиційно-банківського департаменту інвестиційної компанії Dragon Capital Михайло ГРАНЧАК вважає, що акціонери компанії Nemiroff, які ухвалили рішення продати свої частки, керувалися різними мотивами. «Для одних - це перспективи подальшого розвитку в секторі, а інші вже реалізували себе, і їм потрібні кошти для розширення інших власних бізнесів», - сказав М.ГРАНЧАК.

На думку експерта, Nemiroff може бути цікавий багатьом горілчаним компаніям. «Польська компанія CEDC орієнтується на східноєвропейські горілчані ринки. Україна – це «біла пляма» у них на карті. Так, офіційно вони відмовилися брати участь в придбанні холдингу, пояснивши це тим, що ціна компанії дуже висока, і вони використовують заощаджені кошти на розвиток існуючого бізнесу. Але їм необхідна присутність в Україні. Можливо, ця відмова була психологічною атакою, і вони чекають зниження вартості холдингу», - вважає експерт. За його словами, компанія Stock Spirits чимось схожа на СЕDС за географією продажу і, можливо, буде зацікавлена у придбанні.

«Для «Русского стандарта» придбання Nemiroff - це можливість доповнити свій портфель торгових марок, оскільки бренди Nemiroff і «Русский стандарт» продаються в різних цінових сегментах. Інтерес з боку Pernod Ricard (їх бренд Absolut досить популярний у Східній Європі) та Brown Forman (бренд Finlandia), швидше за все, пояснюється бажанням зміцнити позиції на ємних горілчаних ринках України і Росії, на які припадає левова частка продажу бренду Nemiroff», - сказав М.ГРАНЧАК.

На думку аналітика інвестиційної компанії Concorde Capital Руслана ПОЛТАВСЬКОГО, найбільш вірогідними претендентами на придбання компанії Nemiroff є «Русский стандарт» і CEDC, незважаючи на відмову останнього від участі в переговорах. «Вигода полягатиме в посиленні ринкових позицій в Росії, а також це вихід на новий ринок збуту – Україну», - сказав Р.ПОЛТАВСЬКИЙ.

Директор інвестиційно-банківського департаменту інвестиційної групи «Сократ» Володимир КЛИМЕНКО, у свою чергу, вважає, що найбільший синергетичний ефект компанія Nemiroff одержить у разі продажу її CEDC або Pernod Ricard. «Ці компанії мають дуже сильні позиції на європейських ринках, а Nemiroff - на українському. Синергія полягатиме в тому, що продукція Nemiroff продаватиметься за каналами продажу покупця, а продукція покупця продаватиметься за добре налагодженими каналами Nemiroff в Україні», - вважає В.КЛИМЕНКО.

Директор Центру досліджень федерального і регіонального ринку алкоголю Вадим ДРОБЕЗ (Москва) вважає, що лише російська компанія «Русский стандарт» може забезпечити реальний розвиток компанії Nemiroff. «Сьогодні розвиток бренду Nemiroff пв`язаний, в першу чергу, не з українським або російським, а лише зі світовим ринком. Все, що бренд Nemiroff міг зайняти в Росії, Україні та країнах СНД, він вже зайняв. Йому потрібно, щоб компанія, яка його купить, займалася його розвитком. Жодна зарубіжна компанія, крім «Русского стандарта», займатися цим не буде. Європейські і американські компанії, в першу чергу, цікавлять українські та російські ринки. Nemiroff і «Русский стандарт» могли б скласти прекрасний дует двох брендів, харизматичних, цікавих і здатних зчинити серйозний галас на світовому горілчаному ринку», - переконаний В.ДРОБЕЗ.

Водночас експерт вважає, що для українських і російських виробників єдиною перспективою розвитку є експорт продукції на світові ринки алкоголю. «Російський і український ринки йдуть сьогодні шляхом підвищення ставки акцизу. Відповідно, зростає споживання більш дешевої, нелегально виробленої алкогольної продукції. Проте державу цікавить не співвідношення легального і нелегального ринку, а можливість отримання валютних кредитів від міжнародних фондів, а це пов`язано з їх рекомендаціями щодо підвищення ставки акцизів», - сказав експерт.

«Тому єдиний вихід для українських і російських виробників горілки – це зовнішній ринок», - вважає В.ДРОБЕЗ.