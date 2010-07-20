У Дніпропетровській обл. намолочено 1,25 млн. тонн зернових

Аграрії Дніпропетровської області за станом на 20 липня намолотили 1,25 млн. тонн зернових культур. Про це УНІАН повідомив начальник Головного управління агропромислового розвитку Дніпропетровської облдержадміністрації Василь ПРИХОДЬКО.

За його словами, зернові зібрані з площ 509 тис. га (58%). Середня врожайність зернових складає 24,6 ц з га.

В.ПРИХОДЬКО відзначив, що раніше складений графік прибирання зернових в регіоні був скорегований через несприятливі погодні умови – з 21 червня по 15 липня в Дніпропетровській області випала потрійна норма опадів.

В.ПРИХОДЬКО прогнозує, що втрати зернових будуть мінімальними і в регіоні буде зібрано близько 2,2 млн. тонн зерна.