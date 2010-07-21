Тернопільщина збільшила виробництво продукції тваринництва на 30%

Тернопіль. У Тернопільській області в січні-червні 2010 року обсяги виробництва продукції сільського господарства збільшилися на 1,7%, у порівнянні з аналогічним періодом 2009 року.

Про це УНІАН повідомили в Тернопільському обласному управлінні статистики.

Згідно з повідомленням, зокрема, в сільськогосподарських підприємствах регіону обсяги виробництва виросли на 14,2%, а в господарствах населення – скоротилися на 0,6%.

Загальний обсяг реалізованої сільгосппідприємствами продукції за січень-червень ц.р. зменшився на 4%, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, зокрема, продукції рослинництва – на 15,4%, а продукції тваринництва збільшився на 30,6%.