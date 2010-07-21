Азаров: Влада не допустить втрат урожаю

11:46, 21 липня 2010
Агро
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Кабмін розробить заходи

Кабінет Міністрів України обіцяє допомогу аграріям для того, щоб не допустити втрат урожаю, який сьогодні збирається на полях країни в умовах сильної спеки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ сьогодні на засіданні Кабінету Міністрів.

При цьому він наголосив, що дане питання обговорювалося ним учора під час зустрічі з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

У зв`язку з цим М.АЗАРОВ дав доручення віце-прем`єр-міністрові Віктору СЛАУТІ і міністрові аграрної політики Миколі ПРИСЯЖНЮКУ підготувати перелік необхідних заходів, зокрема організаційних і фінансових, які б дали змогу максимально врятувати урожай і підтримати сільгоспвиробників.

«Враховуючи, що через важкі погодні умови якість урожаю нас не влаштовує, ви повинні розробити заходи, аби максимально зібрати продовольче зерно і створити серйозні державні запаси, а фуражне зерно використовувати перш за все на внутрішньому ринку для нарощування поголів`я великої рогатої худоби і ліквідації дефіциту м`яса власного виробництва на внутрішньому ринку», – сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він висловив упевненість, що, попри складні погодні умови, аграріям за підтримки уряду вдасться мінімізувати втрати врожаю й виконати плани з його збору.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство аграрної політики України знизило прогноз урожаю зернових цього року із 45 млн. тонн до 42 млн. тонн.

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