Слаута: В Україні можуть змінити стандарт на пшеницю

Через погіршення якості зерна у зв`язку зі складними погодними умовами в Україні можуть змінити діючий стандарт на пшеницю.

Як повідомили УНІАН у прес-службі віце-прем`єр-міністра України Віктора СЛАУТИ, про це він заявив учора під час селекторної наради з питань функціонування ринку зерна в 2010-2011 маркетинговому році.

В.СЛАУТА зазначив, що Координаційна рада з питань аграрної політики доручила внести відповідні зміни до діючого стандарту на зерно (ДСТУ 3768:2010) на 2010-2011 МР і надати відповідні роз`яснення всім хлібоприймальним і борошномельним підприємствам щодо роботи із зерном пшениці урожаю поточного року, перш за все з тим, у якого є поверхневі пошкодження цвілевими грибами.

За словами віце-прем`єр-міністра, також Координаційна рада рекомендувала Міністерству аграрної політики спільно з Радою Міністрів Автономної Республіки Крим і керівниками обласних державних адміністрацій у невідкладному порядку провести перевірку стану готовності суб`єктів зберігання і переробки зерна до приймання зерна нового врожаю.

Крім того, Міністерству аграрної політики спільно з Міністерством фінансів і Національним банком України доручено у найкоротші терміни визначитися щодо шляхів збільшення обсягів кредитування підприємств агропромислового комплексу на період збирання врожаю і проведення осінньо-польових робіт цього року.