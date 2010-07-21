Полтава створить резервний фонд продзерна

Полтава. У Полтавській області створять резервний фонд продовольчого зерна, заклавши в нього 60 тис. тонн зерна.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Полтавської облдержадміністрації Олександр УДОВИЧЕНКО сьогодні під час проведення у Кременчуцькому районі демонстраційного показу «Якісний посівний матеріал – найважливіша складова високих урожаїв».

За його словами, область вже почала формування резервного фонду продзерна. Метою створення такого фонду є гарантоване забезпечення населення регіону соціально значущими видами хліба за доступними цінами, а також стабілізація ситуації на споживчому ринку.

«Ми зробили для створення фонду комбіновану схему. Райони повинні знайти той мінімум, який їм потрібен, і заготовити 1,5-2 тис. тонн. У цілому по області це буде близько 60 тис. тонн», – сказав губернатор.

Він також повідомив, що сесія Полтавської облради виділила 500 тис. грн. для закупівлі зерна у фонд. Крім того, ОДА проводить переговори з хлібопекарями про закупівлю зерна для їхніх потреб.

«Сьогодні ведемо розмову з хлібопекарями, щоби вони зараз шукали можливість і купували зерно собі, оскільки щодня ціна на нього піднімається на 150 грн. Якщо ще пару тижнів почекати, то можна одержати зерно за подвоєною ціною, що може потягнути ціну на продукцію вгору», – відзначив А.Удовиченко.

Нагадаємо, в 2009 році Полтавська облдержадміністрація також сформувала регіональний резерв, купивши 60 тис. тонн продовольчого зерна.