Президент підписав закон про племінну справу у тваринництві

Президент Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" щодо племінної справи у тваринництві.

Про це повідомляється на офіційному сайті глави держави.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила цей закон 29 червня.

Законом передбачено, що господарська діяльність, пов’язана з виробництвом племінних (генетичних) ресурсів, збереженням племінних (генетичних) ресурсів, торгівлею племінними (генетичними) ресурсами, проведенням генетичної експертизи походження й аномалій тварин, підлягає ліцензуванню і реєстрації відповідно до законодавства. Суб’єктам племінної справи у тваринництві (крім власників неплемінних тварин) за результатами державної атестації (переатестації) присвоюється відповідний статус.

Відповідність суб’єктів племінної справи у тваринництві певному статусу визначається напрямом їхньої господарської діяльності, якістю наявних племінних (генетичних) ресурсів, рівнем ведення селекційно-племінної роботи та участю у створенні селекційних досягнень тощо.

Порядок проведення державної атестації (переатестації) та присвоєння відповідного статусу суб’єктам племінної справи у тваринництві визначається центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики.

Рівень ведення селекційно-племінної роботи суб’єктів племінної справи у тваринництві, якість наявних племінних (генетичних) ресурсів, наявність селекційних досягнень визначаються за даними племінного обліку, бонітування, атестації плідників, апробації, генетичної експертизи походження та аномалій тварин.

Порядок ведення племінного обліку, бонітування, атестації плідників, апробації, проведення генетичної експертизи походження та аномалій тварин визначається центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики.

Державна реєстрація суб’єктів племінної справи у тваринництві племінних і підконтрольних тварин здійснюється шляхом внесення відповідних даних про них до державних книг племінних тварин, суб’єктів племінної справи - до Державного реєстру суб’єктів племінної справи у тваринництві, селекційних досягнень - до Державного реєстру селекційних досягнень у тваринництві. Державна реєстрація проводиться з метою формування інформаційних автоматизованих баз даних про племінні (генетичні) ресурси.

Положення про Державний реєстр суб’єктів племінної справи у тваринництві, про Державний реєстр селекційних досягнень у тваринництві та про державні книги племінних тварин за окремими видами і породами тварин затверджуються центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики.

Суб’єкти племінної справи у тваринництві мають право на безоплатний доступ до даних державних книг племінних тварин, Державного реєстру суб’єктів племінної справи у тваринництві та Державного реєстру селекційних досягнень у тваринництві у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики.