Вищий госпсуд України підтвердив право ВАТ «Фармак»

Вищий господарський суд України підтвердив право ВАТ «Фармак» на торгову марку «Корвалол».

Про це повідомила УНІАН прес-служба ВАТ “Фармак”.

Згідно з повідомленням, 14 липня Вищий господарський суд України відмовив у задоволенні касаційної скарги ЗАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» на постанову Апеляційного господарського суду і на рішення Господарського суду м. Києва щодо бренду лікарського засобу «Корвалол» («Corvalolum») без права подальшого касаційного оскарження.

У прес-службі повідомляють, що в лютому 2010 року «Фармацевтична фірма «Дарниця» звернулася до Вищого господарського суду України з касаційною скаргою на постанову Київського апеляційного господарського суду і на рішення Господарського суду м. Києва з приводу Свідоцтва України № 7321 від 30.09.1996 р. про знак для товарів і послуг «Корвалол» («Corvalolum»), одержавши до цього постанову Київського апеляційного господарського суду, яким підтверджувалося виняткове право компанії «Фармак» на торгову марку «Корвалол».

У повідомленні «Фармака» наголошується, що суперечка почалася в 2004 році, коли «Дарниця» звернулася до Господарського суду м. Києва з позовом до Департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки, а також до ВАТ «Фармак» з вимогою визнати недійсною ТМ «Корвалол», яка належить ВАТ «Фармак». Наприкінці 2009 року Госпсуд Києва ухвалив відмовити «Дарниці» в задоволенні судового позову, оскільки позначення «Корвалол» («Corvalolum») використовується впродовж тривалого часу для одного й того самого товару — медичного препарату під назвою «Корвалол», який випускається ВАТ «Фармак».

Довідка УНІАН. Корвалол - популярний лікарський засіб на українському фармацевтичному ринку в своїй групі. Першим розробником технології отримання засобу під назвою «Корвалол» був Київський хімфармзавод ім. М.В. Ломоносова. З 1991 р. правонаступником цього заводу є ВАТ «Фармак».

З 1961 по 1991 рр. Київський хімфармзавод ім. М.В. Ломоносова, а з 1991 по 1993 рр. ВАТ «Фармак» було єдиним виробником лікарського препарату під назвою «Корвалол» на території колишнього СРСР.

ВАТ «Фармак» у 2008 році провело технічне переоснащення виробництва «Корвалолу», інвестиції становили 11 млн. євро. Це виробництво сертифіковане на відповідність правилам належної виробничої практики (GMP).

Минулого року обсяг продажу «Корвалолу» становив 58 млн. грн., що еквівалентно приблизно 16 млн. упаковок на рік.