Янукович схвалив врегулювання надання кредитної субсидії підприємствам АПК

Президент Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон "Про внесення зміни до статті 13 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України".

Про це повідомляється на офіційному сайті глави держави.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила цей закон 29 червня.

Законом скасовано норму, згідно з якою порядок розрахунку середньозваженого відсотка кредитної субсидії визначається постановою Кабінету міністрів, а її розмір щорічно оприлюднюється не пізніше 1 березня поточного бюджетного року.