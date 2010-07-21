МінАП підвищить закупівельної ціни на зерно АФ на 20%

Міністерство аграрної промисловості України має намір ініціювати підвищення закупівельної ціни на зерно Аграрним фондом на 20%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу журналістам міністр аграрної політики Микола ПРИСЯЖНЮК.

Він зазначив, що відповідний крок необхідно зробити, враховуючи підвищення вартості зерна на світових ринках. «Ми виходитимемо з пропозицією, щоб скоригувати у бік збільшення закупівельної ціни Аграрним фондом. Наступна корекція здійснюватиметься в рамках 20%», - сказав М.ПРИСЯЖНЮК.

Як повідомляв УНІАН, вчора міністр аграрної політики Микола ПРИСЯЖНЮК повідомив, що в Міністерстві аграрної політики України очікують, що Аграрний фонд і ДАК «Хліб України» зможуть купити до 4,5 млн. тонн зерна.

При цьому він зазначив, що для закупівлі зерна Мінагрополітики має намір залучити кошти від розміщення ОВДП на суму 5 млрд. грн. Випуск облігацій планується провести на початку серпня.

Міністр також повідомив, що в Україні спостерігається зростання цін на зерно, що обумовлено підвищенням цін на зерно на світовому ринку.

За словами М.ПРИСЯЖНЮКА, нинішні ціни на пшеницю вище минулорічних на 15-20%, а на ячмінь – на 7-8%.

Нагадаємо, Міністерство аграрної політики змінило інтервенційні ціни на зерно на 2010-2011 МР (1 липня 2010 р. – 30 червня 2011 р.).

На пшеницю м`яку групи "А" 1 кл. встановлена мінімальна інтервенційна ціна (з урахуванням ПДВ) у розмірі 1320 грн./т і максимальна інтервенційна ціна (з урахуванням ПДВ) – 1584 грн./т., 2 кл. – 1235 грн./т і 1482 грн./т відповідно, 3 кл. – 1150 грн./т і 1320 грн./т. На пшеницю м`яку групи "Б" 4 кл. – 1011 грн./т і 1213 грн./т, 5 кл. – 975 грн./т і 1170 грн./т. На пшеницю м`яку 6 кл. – 960 грн./т і 1101 грн./т. На пшеницю тверду 1 кл. – 1452 грн./т і 1742 грн./т, 2 кл. – 1364 грн./т і 1637 грн./т, 3 кл. – 1243 грн./т і 1492 грн./т, 4 кл. – 1142 грн./т і 1371 грн./т, 5 кл. – 1101 грн./т і 1322 грн./т.

На жито встановлено наступні ціни: 1 кл. – 912 грн./т і 1094 грн./т, 2 кл. – 870 грн./т і 1044 грн./т, 3 кл. – 830 грн./т і 996 грн./т.

Також встановлено інтервенційні ціни на ячмінь: 1 кл. (для продовольчих цілей) – 950 грн./т і 1188 грн./т, 2 кл. (для виробництва солоду в спиртному виробництві) – 900 грн./т і 1145 грн./т, 3 кл. (для кормових цілей) – 860 грн./т і 1101 грн./т.