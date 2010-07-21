На базі ВАТ «Брацлав» (Вінницька обл.) 21-24 липня проходить ХV Міжнародний симпозіум з машинного доїння сільськогосподарських тварин.

Про це повідомляє прес-служба Мінпромполітики.

Згідно з повідомленням, захід буде проводиться за підтримки Міністерства промислової політики.

Повідомляється, що в роботі симпозіуму візьмуть участь заступник міністра - директор Державного департаменту тракторного і сільськогосподарського машинобудування, Володимир САЧЕНКО і інші фахівці Мінпромполітики. Крім того, будуть присутні науковці України, Російської Федерації, Білорусі, Ізраїлю, Молдови, Казахстану, Естонії і Латвії.

Відзначають, що в рамках проведення симпозіуму можна буде ознайомитися з новинками в процесах механізації тваринницьких ферм, з веденням виробничого процесу на підприємстві «Брацлав» та із застосуванням нових розробок на Літінському племоб’єднанні і в агрофірмі «Радівка».