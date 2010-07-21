Хлібороби Донецької обл. зібрали перший мільйон тонн зерна

Хлібороби Донецької області зібрали перший мільйон тонн зерна нового врожаю.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Донецької обласної держадміністрації.

У повідомленні наголошується, що аграріїв області привітали з цією трудовою перемогою голова Донецької облдержадміністрації Анатолій БЛИЗНЮК і голова обласної ради Андрій ШИШАЦЬКИЙ. У своєму привітанні хліборобам керівники регіону заявили, що «головне сьогодні – не відступати від своїх позицій, не втрачати ентузіазму в досягненні поставленої мети і працювати на благо населення».

«Упевнені, що й надалі високі показники праці будуть зростати разом з добробутом жителів України, а любов до землі, досвід і цілеспрямованість сприятимуть збереженню і примноженню багатств галузі», - йдеться у поздоровленні.

У прес-службі облдержадміністрації нагадали, що на останній прес-конференції (19 липня) губернатор Донецької області прогнозував, що цього року в регіоні «ми зберемо 2 млн. тонн доброго зерна, з якого 30% буде другого і першого класу - якісного продовольчого зерна».