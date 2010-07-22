Аграрії Кіровоградської обл. зібрали урожай на площі 328 тис. га

Станом на 22 липня ц.р., аграрії Кіровоградської області зібрали урожай ранніх зернових на площі 328,5 тис. га, або 51% від плану.

Про це повідомили УНІАН в Головному управлінні агропромислового розвитку Кіровоградської обласної держадміністрації.

Обмолочено 808,8 тис. тонн зерна.

Озимий ячмінь зібраний на площі 116 тис. га (97%), одержано 278,4 тис. тонн зерна, озима пшениця - на площі 136,1 тис. га (49%), одержано 399,3 тис. тонн зерна.

Горох зібраний на площі 13,2 тис. га, або 69% від території посівів, урожай складає 21,6 тис. тонн.

Озимий ріпак зібраний на площі 62,2 тис. га. (88%), одержано 97,3 тис. тонн.

Найвищий відсоток ранніх зернових зібраний в Новгородківському (64%), Александрівському (59%), Компанієвському (56%) і Онуфрієвському (56%) районах.