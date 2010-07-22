Красноперекопську влада Криму виділить 4,5 млн. грн.

Рада міністрів Автономної Республіки Крим виділить потерпілому від підтоплення Красноперекопську 4,5 млн. грн. на реконструкцію дренажної системи.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні інформаційної політики Кримського уряду.

Як заявив під час робочої поїздки до Красноперекопську голова Ради міністрів АРК Василь ДЖАРТИ, уряд Криму має намір вжити всіх необхідних заходів, щоб надзвичайна ситуація не повторилася.

"Потрібно думати, як не допустити повторення таких випадків. Необхідно розв’язувати цю проблему глобально. Ми готові профінансувати необхідні роботи з бюджету Криму, загальна сума становитиме 4,5 млн. грн.", - сказав голова Радміну.

Щоб захистити Красноперекопськ від підтоплень, потрібно провести реконструкцію існуючої дренажної системи і побудувати два канали, по яких вода стікатиме у природні водоймища. За словами В.ДЖАРТИ, нова система захисту почне працювати наступного року.

В управлінні інформполітики нагадують, що підтоплення приватних житлових будинків у Красноперекопську спричинило підвищення рівня ґрунтових вод після злив 27-30 червня. Вода затопила 223 приватні будинки, ремонту вимагають 90 будов, в яких живуть 450 осіб. Три будинки перебувають в аварійному стані - зроблені з саману (суміші глини і соломи) - стіни розмокли і руйнуються. Рада міністрів виділила потерпілим жителям Красноперекопську 700 тис. грн.

"Три потерпілі сім`ї, чиї будинки перебувають в аварійному стані, одержать 100 тис. грн. Решта суми буде розподілена між іншими постраждалими залежно від того, яка ситуація склалася в кожній сім`ї. Крім того, Рада міністрів виділила з резервного фонду 208 тисяч на невідкладні роботи, ремонт водоводів", - повідомив В.ДЖАРТИ.

За даними комісії з ліквідації надзвичайної ситуації, підтоплення в місті було спричинене кількома причинами: недосконалість дренажної системи, незадовільний стан існуючих зливних стоків і географічне розташування міста – значна частина Красноперекопську знаходиться на 6 метрів нижче за рівень моря.

Як повідомляв УНІАН, 1 липня у Красноперекопську через сильні зливи сталося підняття рівня ґрунтових вод, внаслідок чого були підтоплені житлові будинки і садиби. Загальна площа підтоплення становить близько 9 га. Рівень підтоплення у будинках становив від 10 до 30 см. Місцеві власті визнали ситуацію, що склалася, надзвичайною. Створено штаб з ліквідації наслідків НС. Жителі Красноперекопську через підтоплення приватних будинків, яке сталося, під час зустрічі з представниками республіканських структур влади вимагали відставку міської влади.