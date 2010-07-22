Іванопольський цукровий завод може відновити діяльність

Влада Житомирської області вживає заходи для відновлення діяльності ВАТ "Іванопольський цукровий завод".

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні агропромислового розвитку Житомирської облдержадміністрації.

У зв`язку з цим, на виконання розпорядження голови Житомирської облдержадміністрації Сергія РИЖУКА від 29.06.2010 р. №177, заступник губернатора області з аграрних питань Микола ДЕЙСАН провів засідання робочої групи, покликаної детально вивчити ситуацію, яка склалася на Іванопольському заводі.

Завод був зупинений кілька років тому з ряду причин - через відсутність ринку збуту продукції, неврегульованіст на законодавчому рівні питання захисту вітчизняного виробника та інше.

Робоча група після цього підготує парламенту і уряду звернення з проханням законодавчо врегулювати питання збереження майнових комплексів цукрових заводів області.