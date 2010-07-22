МінАП прогнозує зростання цін на продовольче зерно

Найближчим часом ціни на продовольче зерно в Україні можуть трохи зрости.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив представник Міністерства аграрної політики України Геннадій РОЗГОН сьогодні під час круглого столу.

«Ті запаси зерна, які ми маємо останні тижні, ми не думаємо, що вони істотно вплинуть на ціни на борошно. Там є великий запас потужності... Є достатній запас борошна за стабільною ціною… Прогнозуємо, що найближчим часом ціни на продовольче зерно трохи зростуть, все одно ми прогнозуємо стабільність цін на борошно, на хліб, на крупи, макаронні вироби…» - відзначив Г.РОЗГОН.

За його словами, тенденція, яка складається в останні кілька тижнів на ринку зерна, демонструє зростання цін, насамперед, на продовольче зерно, і на деякі фуражні культури. «Скажімо так, останнім часом було досягнуто найбільший пік цін за останні кілька місяців, але до рекордного рівня 2007 року ще далеко. Тому сьогодні можна очікувати на незначне підвищення цін на борошно.

Це борошно, хліб, і все, що з цим пов`язане», - також відзначив представник МінАП.