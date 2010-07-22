Вилов риби в Криму за півроку зменшився на 53%

У січні-червні 2010 р. в Криму обсяг вилову риби і видобутку інших водних живих ресурсів склав 2 926 тонн. Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в АРК.

У порівнянні з аналогічним періодом 2009 р., вилов риби та інших водних живих ресурсів в АРК зменшився на 53,0% (січень-червень 2009 р. - 6 733 тонни). Зокрема, у внутрішніх водоймищах півострова вилов риби і водних живих ресурсів зменшився на 81% і склав 67 тонн (січень-червень 2009 р. - 350 тонн).

Як повідомляв УНІАН, за 5 місяців 2010 р. в Криму обсяг вилову риби і видобутку інших водних живих ресурсів зменшився на 65% - до 1,9 тис. тонн.