Вилов риби в Криму за півроку зменшився на 53%
14:15, 22 липня 2010Агро
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До 2,9 тис. тонн
У січні-червні 2010 р. в Криму обсяг вилову риби і видобутку інших водних живих ресурсів склав 2 926 тонн. Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в АРК.
У порівнянні з аналогічним періодом 2009 р., вилов риби та інших водних живих ресурсів в АРК зменшився на 53,0% (січень-червень 2009 р. - 6 733 тонни). Зокрема, у внутрішніх водоймищах півострова вилов риби і водних живих ресурсів зменшився на 81% і склав 67 тонн (січень-червень 2009 р. - 350 тонн).
Як повідомляв УНІАН, за 5 місяців 2010 р. в Криму обсяг вилову риби і видобутку інших водних живих ресурсів зменшився на 65% - до 1,9 тис. тонн.
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