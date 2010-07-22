На Чуднівському хлібокомбінаті провели технічне переоснащення

На Чуднівському комбінаті хлібопродуктів (ЧКХ, Житомирська обл.) проведене технічне переоснащення виробництва.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в дирекції Чуднівського КХП.

Згідно з повідомленням, з приходом цього року на комбінат нового власника – ТОВ «Синтезтрейдагро» на ремонт і технічне переоснащення бази КХП було витрачено 1 млн. 745 тис. грн. За ці кошти змонтовано новий авторозвантажувач машин із зерном, відремонтовано 8 складських приміщень для зберігання зерна, реконструйовано сушильне устаткування, проведені інші роботи. На даний момент на комбінаті завершені роботи з підготовки приміщень і устаткування до прийому зерна нового урожаю.

Довідка УНІАН. Чуднівській КХП є одним з 45 найбільших хлібоприймальних підприємств Житомирської області.

ТОВ «Синтезтрейдагро» – український виробник аграрної продукції, що спеціалізується на борошномельній промисловості.