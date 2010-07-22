Аграрний фонд закупить 4-4,5 млн. тонн зернових

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив закупити до Аграрного фонду щонайменше 4-4,5 млн. тонн зернових.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це він сказав сьогодні під час зустрічі з міністром аграрної політики Миколою ПРИСЯЖНЮКОМ, який поінформував про ситуацію в аграрно-промисловому комплексі, зокрема, про хід збору врожаю.

Враховуючи ситуацію на світовому ринку зерна, глава держави звернув увагу на необхідність формування продовольчого резерву, а також регіональних резервів для забезпечення продовольчої безпеки країни.

В.ЯНУКОВИЧ також дав доручення розпочати підготовку до осінньо-польових робіт, у тому числі - передбачити механізми здешевлення вартості паливно-мастильних матеріалів, забезпечення аграріїв добривами, засобами захисту рослин та кредитними ресурсами.

Окремо Президент доручив прискорити розробку програми розвитку молочного та м’ясного тваринництва.

За даними М.ПРИСЯЖНЮКА, травневий прогноз врожаю зернових на рівні 46 млн. тонн був зменшений на 3,5 млн. тонн через складні погодно-кліматичні умови. З урахуванням уточненого прогнозу визначено, що загальний обсяг експорту зернових у 2010–2011 маркетинговому році становитиме 16 млн. тонн.

Заслухавши доповідь про хід та графік виконання аграрних реформ, В.ЯНУКОВИЧ наголосив на особистій відповідальності міністра за реалізацію реформ в аграрному секторі та гармонізацію українських стандартів в АПК з нормативами ЄС.