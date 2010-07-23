Дніпропетровщина скоротила поголів'я ВРХ

У Дніпропетровській області за січень-червень поголів`я великої рогатої худоби (ВРХ) скоротилося на 5,2%, в порівнянні з аналогічним періодом 2009 року, а поголів`я свиней зросло на 12%.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в Дніпропетровській області.

Згідно з повідомленням, станом на 1 липня ц.р. у всіх категоріях тваринницьких господарств області утримувалося 178,8 тис. голів КРС. З них корів – 84,3 тис. голів, що на 5,7% менше, ніж на 1 липня 2009 року.

Поголів`я свиней за І півріччя 2010 року зросло на 12% – до 551,7 тис. голів.

За 6 місяців ц.р. у області поголів`я кіз і овець збільшилося на 0,5% – до 86,1 тис. голів.

Також за вказаний період зафіксовано зростання на 6,2% поголів`я птиці – до 19 млн. голів.

У особистих господарствах населення Дніпропетровської області міститься 78,2% від загальної кількості ВРХ, 81% кіз і овець, 27,1% свиней і близько 34,5% птиці всіх видів.