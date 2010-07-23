Україна скоротила виробництво лікеро-горілчаної продукції на 18%

В Україні виробництво лікеро-горілчаної продукції в січні-червні 2010 року скоротилося на 18%, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, – до 25 млн. дал.

Про це УНІАН повідомили в асоціації «Укрводка».

Згідно з повідомленням, зокрема, виробництво горілки скоротилося також на 18% – до 19 млн. дал.

Експорт лікеро-горілчаної продукції за звітний період збільшився на 16%, у т.ч. горілки – на 21%.

У асоціації відзначають, що скорочення обсягів виробництва лікеро-горілчаної продукції спостерігається з липня минулого року, з моменту введення ставки акцизного збору у розмірі 34 грн./л за 100% етилового спирту. Ця тенденція збереглася і в 2010 році.

«Підвищення акцизного податку, а також необґрунтоване підвищення ціни на спирт негативно вплинули на виробничу діяльність підприємств лікеро-горілчаної галузі. Враховуючи те, що з 1 вересня ставка акцизного збору підвищиться до 39,4 грн. за 1 л 100% спирту, тенденція скорочення обсягів виробництва лікеро-горілчаної продукції зберігатиметься», – прокоментував директор асоціації «Укрводка» Іван ЖОЛНЕР.