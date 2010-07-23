«Конті» збільшила виробництво на українських фабриках на 11%

Компанія «Конті» у І півріччі 2010 року збільшила обсяг виробництва продукції на 7% в порівнянні з аналогічним періодом 2009 року – до 109,8 тис. тонн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Згідно з повідомленням, українськими фабриками за звітний період випущено 80 тис. тонн продукції (на 11% більше, ніж в січні-червні 2009 р.), російським підприємством (ЗАТ «Конті-Рус») – 29,8 тис. тонн (на 3% менше).

Також повідомляється, що в I півріччі «Конті» збільшила обсяг реалізації продукції на 36% – до 1,8 млрд. грн.

За даними Держкомстату, частка компанії «Конті» в загальному обсязі виробництва кондитерських виробів в Україні за підсумками І півріччя збільшилася з 14,6% до 15,7%.

Довідка УНІАН. Компанія «Конті» заснована в 1997 році. На сьогодні до складу Группи «Конті» входить ЗАТ «ПО «Конті» і ЗАТ «Конті-Рус». Основні виробничі активи групи: Донецька, Констянтинівськая, Горлівська кондитерські фабрики в Україні і Курська кондитерська фабрика в Росії.