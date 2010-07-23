Азаров привітав аграріїв з досягненнями у зборі нового урожаю

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ привітав аграріїв Донецької, Запорізької, Одеської областей і Криму з досягненнями у зборі нового урожаю зерна.

Відповідні урядові телеграми голова уряду надіслав до облдержадміністрацій та Ради міністрів АРК, повідомили УНІАН у Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів України.

Зокрема, аграріїв Донецької, Запорізької областей та Криму М.АЗАРОВ привітав з намолотом першого мільйона тонн зерна нового врожаю, а Одещини – з намолотом другого мільйона тонн зерна.

Голова уряду відзначив, що працівники агропромислового комплексу цих регіонів отримали велику трудову перемогу у зборі цьогорічного врожаю.

Він зауважив, що такий визначний результат вдалося досягти завдяки вмілій організації праці, запровадженню сучасних технологій вирощування зернових культур, повній самовіддачі та відповідальності за доручену справу.

"Від імені уряду щиро дякую працівникам села за самовіддану працю, бажаю міцного здоров`я, добра, благополуччя та подальших успіхів на хлібній ниві", - зазначив М.АЗАРОВ у вітальних телеграмах.