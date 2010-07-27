На Вінничині та на Житомирщині знеструмлено 76 населених пунктів

У ніч з 26 на 27 липня внаслідок несприятливих погодних умов (дощ, пориви вітру) та через спрацювання автоматичних систем захисту ліній електропередач у 2 областях знеструмлено 76 населених пунктів.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, зокрема, у Вінницькій області без електропостачання залишились 60 населених пунктів, у Житомирській - 16 н.п.

До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.