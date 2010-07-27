На Вінничині та на Житомирщині знеструмлено 76 населених пунктів

09:22, 27 липня 2010
Агро
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У ніч з 26 на 27 липня внаслідок несприятливих погодних умов (дощ, пориви вітру) та через спрацювання автоматичних систем захисту ліній електропередач у 2 областях знеструмлено 76 населених пунктів.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, зокрема, у Вінницькій області без електропостачання залишились 60 населених пунктів, у Житомирській - 16 н.п.

До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.

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