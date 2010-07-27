Сім’ї загиблих під час повені отримають по 100 тис. грн.

Сім’ї трьох загиблих під час повені буковинців отримають від держави по 100 тис. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Чернівецької облдержадміністрації, ці кошти виділені з розпорядженням Кабінету міністрів України від 29 червня 2010 року №1274-р “Про виділення коштів для проведення невідкладних заходів з ліквідації наслідків стихійного лиха, що сталося 22-29 червня 2010 року у Чернівецькій області”.

Голова Чернівецької обласної державної адміністрації Михайло ПАПІЄВ відвідав сім’ї, висловив їм співчуття у зв’язку з втратою родичів та передав платіжки на отримання коштів.

М.ПАПІЄВ запевнив членів родин загиблих, що обласна виконавча влада допомагатиме їм.

Як повідомляв УНІАН, внаслідок довготривалих, сильних дощів з 22 по 29 червня від розливу річок, прориву дамб, підйому ґрунтових вод, накопичення в низинах стічних вод та активізації зсувних процесів в 10 районах Чернівецької області, за результатами суцільного обстеження, визнано постраждалими 294 населені пункти, в тому числі м. Чернівці.

Стихією було зруйновано та пошкоджено 2 тис. 82 житлові будинки.

Загинуло троє осіб (у тому числі дві дитини 1996 та 2001 р.н.), 1 особа вважається такою, що пропала безвісти.