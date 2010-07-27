Сільське господарство на 90% готове до переходу на ринкові відносини

Міністр аграрної політики України Микола ПРИСЯЖНЮК переконаний, що сільське господарство України на 90% готове до повного переходу на ринкові відносини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.ПРИСЯЖНЮК повідомив сьогодні в Житомирі на нараді з питань обговорення комплексної Програми реформування та розвитку сільського господарства України в Житомирській обласній держтелерадіокомпанії.

За його словами, "це вже є факт, це той шлях, який країна добровільно вибрала і яким успішно рухається".

При цьому М.ПРИСЯЖНЮК зазначив, що в розробленій урядом, ученими й керівниками потужних агрокорпорацій Програмі реформування та розвитку сільського господарства України поставлено за мету якісно реформувати ключові галузі сільського господарства.

Він уточнив, що оскільки аграрний сектор економіки країни останніми роками успішно розвивається, то "тут не може йтися про якісь радикальні зміни, про силові реформи, про реформи заради галочки або як данина моді, або ж на догоду Президенту України Віктору ЯНУКОВИЧУ".

Загалом, сказав М.ПРИСЯЖНЮК, у країні є всі передумови для успішного реформування АПК, серед яких не останнє місце займає довіра Світового банку та Європи. Він також відзначив необхідність при проведенні таких реформ зберегти унікальність України.

Міністр також назвав пріоритети в плані реформування АПК - розвиток рослинництва, свинарства й молочного тваринництва.

Як повідомляв УНІАН, міністр аграрної політики України М.ПРИСЯЖНЮК 16 червня презентував Комплексну державну програму реформ та розвитку сільського господарства України й Галузеву програму соціально-економічного розвитку сільських територіальних громад.

«У Комплексній програмі ми ставимо за мету якісно реформувати ключові системоутворюючі галузі сільського господарства. Однак йдеться не про методи «жорсткої сили». Радикальні, стресові реформи неприйнятні і неприпустимі. Це системні, поетапні, конструктивні реформи, з урахуванням попередніх досягнень і помилок», - заявив міністр.

Для реалізації стратегічних цілей необхідно створити Аграрний банк, який надавав би весь спектр банківських послуг для агровиробників; Державний земельний іпотечний банк для регулювання процесів на ринку землі сільськогосподарського призначення; ефективно діючу Аграрну біржу для просування нашої продукції на зовнішні ринки; національного оператора на ринку зерна, а також цивілізоване страхування аграрних ризиків і підтримку сільгоспвиробників.

МінАП оцінює реалізацію комплексної державної програми реформ і розвитку сільського господарства на 2011-2017 рр. у 85,952 млрд. грн. Таку суму закладено в концепції держпрограми, опублікованій на сайті Мінагрополітики.

Згідно з документом, на 2011-2017 рр. передбачається підтримка з боку держави (на безповоротній основі) у розмірі 16,898 млрд. грн., і на поворотній основі – 32,2 млрд. грн. Крім того, враховано зобов`язання минулих років у розмірі 3 млрд. грн.

Також на реалізацію програми на вказаний період планується залучити кошти підприємств у розмірі 29,811 млрд. грн. і кошти інвесторів – 4,044 млрд. грн.

Зокрема, на розвиток рослинництва в 2011-2017 рр. планується направити 51,415 млрд. грн., зокрема з бюджету на безповоротній основі – 8,905 млрд. грн., і на поворотній – 30,6 млрд. грн. на свинарство загалом планується направити 12,874 млрд. грн., зокрема з держбюджету на безповоротній основі 2,23 млрд. грн. і на поворотній – 1,6 млрд. грн. На молочне тваринництво планується направити 18,662 млрд. грн., зокрема з держбюджету на безповоротній основі 5,762 млрд. грн.