Закон про ринок землі приймуть не пізніше 2012 року

Міністр аграрної політики України Микола ПРИСЯЖНЮК переконаний, що закон про ринок землі буде прийнято не пізніше 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.ПРИСЯЖНЮК повідомив сьогодні в Житомирі на нараді з обговорення комплексної Програми реформування та розвитку сільського господарства України в Житомирській обласній держтелерадіокомпанії.

За його словами, "рано чи пізно цей закон про ринок землі – але не пізніше 2012 року – буде прийнято".

При цьому М.ПРИСЯЖНЮК зазначив, що "цей закон має виправдати очікування українських селян щодо справедливого підходу до ринкових земельних відносин, і не допустити, щоб уся земля була приватизована зовнішніми фінансовими структурами, яким необхідно капіталізувати свої ресурси, свої кошти".

"Ми щодня в Мінагрополітики ведемо дискусії з цього питання з фахівцями, й поки немає ще єдиної думки в цьому питанні", - сказав міністр.

Він уточнив, що у вересні - жовтні буде готовий узгоджений на всіх рівнях варіант названого закону.

Загалом, зазначив М.ПРИСЯЖНЮК, опитування Мінагрополітики та інших фахівців показали, що понад 70% селян чекають ухвалення Закону про ринок землі в Україні.

Як повідомляв УНІАН, 19 січня ц.р. парламент подолав вето Президента на закон про мораторій на продаж землі до 2012 року, і, відповідно до Конституції України, Президент повинен був його підписати.

2 лютого ц.р. на сайті Верховної Ради було оприлюднено закон про подовження мораторію на продаж землі до 2012 року.