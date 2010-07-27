Ціни на російське зерно зростуть в 1,5 – 2 рази. Про це заявив президент Національної спілки зерновиробників Павло СКУРИХІН, повідомили УНІАН у прес-службі спілки.

«Російське зерно унаслідок зниження врожаю через засуху може подорожчати в 1,5-2 рази, порівняно з минулим роком. Принаймні, нижче 5,5 тис. рублів (183,3 дол.) за тонну зерна третього класу продавати зерно цього року буде недоцільно», - вважає П.СКУРИХІН.

Проте, за прогнозами президента Союзу, на кінцевих споживачах подорожчання зерна позначитися не повинно.