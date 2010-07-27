Аграрії Криму зібрали 1,2 млн. тонн зернових

Кримські аграрії зібрали 1,2 млн. тонн ранніх зернових культур, збір продовжується. Про це повідомила УНІАН прес-служба Ради міністрів Криму.

«Ми дійдемо до позначки 1 мільйон 400 тисяч тонн. Вважаю, що, враховуючи проблеми з погодою, ми досягли максимального результату. На жаль, природні аномалії (зливи і спека - УНІАН) дуже вплинули на врожайність - вона склала 20 центнерів з гектара. Ми планували зібрати до 30 центнерів. Агрофірми недоотримали до 500 тисяч тонн зерна і близько 40 мільйонів гривень», - сказав кримський прем`єр Василь ДЖАРТИ.

Органи влади відшкодують збитки аграріям, які не змогли зібрати очікуваний урожай зернових через складні погодні умови, заявив В.ДЖАРТИ, не уточнивши, коли будуть виділені гроші.

«Ми зібрали акти про розмір збитку, і Кабінет міністрів України, Міністерство аграрної політики нададуть аграріям матеріальну допомогу», - сказав він.

За словами голови Радміну, комісія з надзвичайних ситуацій, що працює в Криму, розгляне питання коректування державних стандартів, від яких залежить вартість зерна.

«Ті ГОСТи, які діють сьогодні, не зможе витримати жодна економіка. Я виступатиму на засіданні комісії, пропонуватиму, щоб схема формування цін на зерно дозволяла кримським виробникам не лише виходити на собівартість, але й мати від своєї роботи економічний ефект, вигоду», - сказав В.ДЖАРТИ.

Як повідомляв УНІАН, кримські аграрії планували зібрати 1,6 млн. тонн зерна до 20 липня, але їх планам перешкодила погода.

Збирання планується завершити до 1 серпня.