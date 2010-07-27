Україна приєдналася до Конвенції про торгівлю зерном
Янукович схвалив
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав закон “Про приєднання до Конвенції про торгівлю зерном”.
Про це повідомляє офіційний сайт Президента.
Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила цей документ 6 липня.
Даним законом передбачено виконання внутрішньодержавних процедур, необхідних для набуття чинності Конвенції про торгівлю зерном 1995 року.
Згідно з вимогами конвенції, Україні необхідно виконати внутрішню процедуру приєднання і подати до депозитарію Організації інструмент про приєднання.
У зв’язку із приєднанням до Конвенції про торгівлю зерном 1995 року та відповідно до статті 21 цієї конвенції передбачається сплата членських внесків.
У пояснювальній записці до закону зазначається, що на виконання розпорядження Кабінету міністрів України від 01.07.2009 “Питання фінансування участі в діяльності Міжнародної ради по зерну” Державною інспекцією з контролю якості сільськогосподарської продукції та моніторингу її ринку забезпечено сплату заборгованості та річних членських внесків України до бюджету МРЗ за 2009-2010 фінансовий рік в сумі 113309 фунтів стерлінгів за рахунок коштів спеціального фонду державного бюджету України на 2009 рік.